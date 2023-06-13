США передають новий пакет військової допомоги на $325 млн

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет військової допомоги для України вартістю 325 мільйонів доларів.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Новий пакет американської військової допомоги Україна отримає в межах механізму Presidential Drawdown Authority, який передбачає вилучення техніки й боєприпасів з військових складів.

До нового пакету військової допомоги Україні увійшли:

додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS;

зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

15 бойових машин піхоти Bradley;

10 бронетранспортерів Stryker;

протитанкові системи Javelin;

ракети з оптичним наведенням (TOW);

протитанкові системи AT-4;

понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранати;

боєприпаси для руйнування перешкод;

тактичне обладнання підтримки захищеного зв'язку;

запасні частини та інше польове обладнання.

"росія почала цю неспровоковану війну проти України. росія може закінчити її будь-якої миті, вивівши свої війська з України та припинивши свої жорстокі атаки на українські міста й українців", – зазначив держсекретар США.

"Поки росія цього не зробить, Сполучені Штати й союзники та партнери будуть спільно підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", – наголосив він.

Загальний обсяг військової допомоги США для України з початку повномасштабного вторгнення, згідно з офіційними даними американського Міноборони, без урахування останнього пакета становить понад 39,7 мільярдів доларів.

Зазначимо, що це 40-й пакет військової допомоги Україні від серпня 2021 року.