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США передають новий пакет військової допомоги на $325 млн

13 червня 2023, 20:23
США передають новий пакет військової допомоги на $325 млн
Джерело: .ukrinform
До нього увійдуть додаткові боєприпаси й бронетехніка.

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет військової допомоги для України вартістю 325 мільйонів доларів.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Новий пакет американської військової допомоги Україна отримає в межах механізму Presidential Drawdown Authority, який передбачає вилучення техніки й боєприпасів з військових складів.

До нового пакету військової допомоги Україні увійшли:

  • додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS;
  • зенітні комплекси Stinger;
  • додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • 15 бойових машин піхоти Bradley;
  • 10 бронетранспортерів Stryker;
  • протитанкові системи Javelin;
  • ракети з оптичним наведенням (TOW);
  • протитанкові системи AT-4;
  • понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранати;
  • боєприпаси для руйнування перешкод;
  • тактичне обладнання підтримки захищеного зв'язку;
  • запасні частини та інше польове обладнання.

"росія почала цю неспровоковану війну проти України. росія може закінчити її будь-якої миті, вивівши свої війська з України та припинивши свої жорстокі атаки на українські міста й українців", – зазначив держсекретар США.

"Поки росія цього не зробить, Сполучені Штати й союзники та партнери будуть спільно підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", – наголосив він.

Загальний обсяг військової допомоги США для України з початку повномасштабного вторгнення, згідно з офіційними даними американського Міноборони, без урахування останнього пакета становить понад 39,7 мільярдів доларів.

Зазначимо, що це 40-й пакет військової допомоги Україні від серпня 2021 року.

 

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