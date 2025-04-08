США передислоковують війська з польського аеропорту "Ясьонка"

Як заявили у відомстві, такий "перехід" є частиною ширшої стратегії з оптимізації військових операцій США, поліпшення рівня підтримки союзників і партнерів, а також підвищення ефективності.

Сполучені Штати передислоковують свої війська та техніку з польського аеропорту "Ясьонка", який із 2022 року слугує основним логістичним вузлом для військової допомоги Україні.

Про це йдеться у заяві командування Збройних сил США у Європі та Африці.

Як заявили у відомстві, такий "перехід" є частиною ширшої стратегії з оптимізації військових операцій США, поліпшення рівня підтримки союзників і партнерів, а також підвищення ефективності.

Рішення про передислокацію військ і техніки є результатом багатомісячної оцінки та планування, скоординованих з польськими господарями і союзниками по НАТО.