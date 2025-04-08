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США передислоковують війська з польського аеропорту "Ясьонка"

08 квітня 2025, 15:55
США передислоковують війська з польського аеропорту
військова техніка США НАТО
Як заявили у відомстві, такий "перехід" є частиною ширшої стратегії з оптимізації військових операцій США, поліпшення рівня підтримки союзників і партнерів, а також підвищення ефективності.
Сполучені Штати передислоковують свої війська та техніку з польського аеропорту "Ясьонка", який із 2022 року слугує основним логістичним вузлом для військової допомоги Україні.
 
Про це йдеться у заяві командування Збройних сил США у Європі та Африці.
 
Як заявили у відомстві, такий "перехід" є частиною ширшої стратегії з оптимізації військових операцій США, поліпшення рівня підтримки союзників і партнерів, а також підвищення ефективності.
 
Рішення про передислокацію військ і техніки є результатом багатомісячної оцінки та планування, скоординованих з польськими господарями і союзниками по НАТО.
 
При цьому заявляється, що робота з надання військової допомоги Україні через Ясьонку триватиме під керівництвом Польщі та НАТО за підтримки оптимізованої військової присутності США.
 
"Польща та її союзники підтримуватимуть надійну захисну інфраструктуру навколо цього критично важливого об'єкта", - сказано у заяві.
 
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну війська США встановили тимчасову присутність у Ясьонці. Цей об'єкт не є постійною польською військовою базою, але протягом трьох років використовується силами США, НАТО та партнерів для допомоги Україні.

 

Польщавійськовівійна в Україніросія окупанти

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