США переконали Угорщину продовжити санкції ЄС проти росії – Politico

Через це у Європі зʼявилась надія, що Трамп може допомогти у боротьбі проти росії.

У січні держсекретар США Марко Рубіо зателефонував міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сійярто та закликав його не блокувати продовження антиросійських санкцій ЄС. Пізніше обмеження проти москви продовжили, хоча до того Будапешт не хотів цього робити.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

За словами дипломатів, дзвінок Рубіо допоміг переконати Будапешт відступити, забезпечивши замороження російських активів і збереження торгових ембарго. Видання нагадує, що тоді ж президент США Дональд Трамп пригрозив Москві запровадити додаткові обмеження.

Зазначається, що той інцидент породив надію серед антиросійських яструбів в ЄС, що Трамп дійсно може допомогти їхній справі.

Голова МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що він "досить переконаний, що у нас є можливість запровадити набагато суворіші санкції, тому що очевидно, що США також збираються це зробити, якщо путін не змінить мети".

Але Трамп може будь-якої миті змінити тактику, запропонувавши пом’якшити санкції у рамках двосторонніх перемовин з рф. Якщо це станеться, то Європа ЄС втратить критичний важіль у своїх зусиллях приборкати угорців. З огляду на те, що для введення санкцій потрібна одностайність серед країн-членів, це може стати проблемою, пише Politico.

Як повідомляло Reuters, Білий дім доручив Держдепартаменту і Міністерству фінансів США підготувати список санкцій проти росії, які можна помʼякшити.

За даними джерел Reuters, зараз санкційні відомства готують пропозицію зняти санкції з окремих юридичних і фізичних осіб, включно з низкою російських олігархів.