США перекрили рф канал обходу санкцій у криптовалюті

Сполучені Штати запровадили санкції проти росіянки Катерини Жданової та її рахунків на криптовалютних біржах.

росіянка Катерина Жданова допомагала російським олігархам - шахраям переміщувати за кордон сотні мільйонів доларів.

Про це йдеться в повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, передає Укрінформ.

"Через таких ключових посередників, як Жданова, російська еліта, групи вимагачів у інтернеті, а також інші незаконні суб’єкти намагалися уникнути санкцій США та міжнародного співтовариства, зокрема через зловживання віртуальною валютою", - сказав заступник міністра фінансів США Браян Нельсон.

У Березні 2022 року Жданова перевела понад $2,3 млн коштів одного російського представника в Західну Європу через шахрайський інвестиційний рахунок та операцію придбання нерухомості. У іншому випадку вона допомогла російському олігарху перевести понад $100 млн в Об’єднані Арабські Емірати.

Водночас Жданова використовувала послуги організацій, які не мають засобів контролю та протидії відмиванню грошей. Серед таких установ називається, зокрема, російська криптовалютна біржа Garantex Europe OU, проти якої Штати уже ввели санкції. Крім того, вона надавала послуги російській групі вимагачів у інтернеті Ryuk, відмивши понад $2,3 млн отриманих ними незаконним шляхом коштів.