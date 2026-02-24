США перекидають десятки літаків на бази в Європі та на Близькому Сході – WP

Зокрема, за останні дні США розгорнули більше третини свого активного парку літаків E-3G Sentry.

Сполучені Штати Америки перекинули понад 150 літаків на бази в Європі та на Близькому Сході на тлі напруженості у відносинах з Іраном.

Про це свідчать дані про відстеження польотів та супутникові знімки, проаналізовані газетою The Washington Post.

За даними видання, зараз присутність американських збройних сил у регіоні є однією з найбільших за останні два десятиліття, з часів війни в Іраку 2003 року. Вашингтон почав нарощувати сили після того, як президент Дональд Трамп пригрозив вдарити по Ірану в разі провалу переговорів щодо ядерної програми Ірану.

Літаки розміщують поза зоною досяжності більшості іранських ракет у Східній Європі, а не на базах у Перській затоці, зауважив старший аналітик з питань Ірану в Eurasia Group Грегорі Брю. За його словами, так США можуть стратегічно розміщувати матеріали та персонал, не надаючи іранцям "привабливої цілі" для удару.