США перекидають десятки літаків на бази в Європі та на Близькому Сході – WP

24 лютого 2026, 21:55
фото NIAL BRADSHAW
Зокрема, за останні дні США розгорнули більше третини свого активного парку літаків E-3G Sentry.
Сполучені Штати Америки перекинули понад 150 літаків на бази в Європі та на Близькому Сході на тлі напруженості у відносинах з Іраном.
 
Про це свідчать дані про відстеження польотів та супутникові знімки, проаналізовані газетою The Washington Post.
 
За даними видання, зараз присутність американських збройних сил у регіоні є однією з найбільших за останні два десятиліття, з часів війни в Іраку 2003 року. Вашингтон почав нарощувати сили після того, як президент Дональд Трамп пригрозив вдарити по Ірану в разі провалу переговорів щодо ядерної програми Ірану.
 
Літаки розміщують поза зоною досяжності більшості іранських ракет у Східній Європі, а не на базах у Перській затоці, зауважив старший аналітик з питань Ірану в Eurasia Group Грегорі Брю. За його словами, так США можуть стратегічно розміщувати матеріали та персонал, не надаючи іранцям "привабливої цілі" для удару. 
 
Переважна більшість літаків, які з'являються в даних про відстеження польотів, є вантажними та дозаправниками. Бойові борти виявити може бути складніше, адже часто вони вимикають дані про своє місцезнаходження.
 
Ключовим пунктом призначення для літаків США у близькосхідному регіоні стала авіабаза Муваффак Салті в Йорданії. Супутникові знімки зафіксували там понад 60 військових бортів, серед яких і винищувачі F-35. За словами Брю, вони часто використовуються для атак на протиповітряну оборону супротивника, створюючи безпечніший шлях для інших літаків. 
 
Загалом, за останні дні США розгорнули більше третини свого активного парку літаків E-3G Sentry в Європі та на Близькому Сході, згідно з аналізом дослідника Стефана Уоткінса. Зокрема, понад 10 літаків F-22A Raptor було зафіксовано на авіабазі Лейкенхіт у Великій Британії.
 
