США перекидають на Близький Схід десятки винищувачів

США активно допомагають Ізраїлю у протистоянні з Іраном

США вирішили на якийсь час перекинути в Йорданію ескадриллю винищувачів F-15E Strike Eagle на тлі побоювань щодо можливого ракетного удару Ірану по Ізраїлю.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Водночас газета Haaretz зазначає, що до Йорданії прямують як мінімум 12 винищувачів. Американські військові поки що не робили жодних офіційних заяв про відправку літаків.

Раніше цього місяця у Пентагоні повідомили про посилення військової присутності на Близькому Сході. До регіону були направлені есмінці протиракетної оборони, ескадрильї винищувачів, літак-заправник та кілька далеких бомбардувальників ВПС США B-52.

США зміцнюють позиції в регіоні у зв'язку з ймовірними ударами Ірану по Ізраїлю. Вони можуть стати відповіддю на ракетний обстріл Ізраїлем, який у свою чергу був реакцією на попередню атаку Ірану. За повідомленнями деяких ЗМІ, Тегеран може завдати удару у відповідь вже цього тижня.