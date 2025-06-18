США перекинули 30 військових літаків з Америки до Європи за останні дні

Усі ці літаки це заправники, які використовуються для дозаправлення винищувачів та бомбардувальників.

Дані відстеження польотів показують, що за останні три дні США перекинули більше 30 своїх військових літаків зі штатів до Європи.

Про це повідомляє телеканал BBC.

За даними Flightradar24, щонайменше сім цих літаків – всі КС-135 – розмістили на авіабазах США в Іспанії, Шотландії та Англії.

Літаки переміщують через обстріли між Ізраїлем та Іраном.

Нагадаємо, що 13 червня Ізраїль розпочав операцію зі знищення ядерної програми Ірану.

Наразі не зрозуміло, чи пов’язана передислокація літаків саме з цим конфліктом, проте польоти літаків-заправників "доволі незвичні".

"Такі розгортання “наводять на думку”, що США втілюють плани дій у випадку, якщо доведеться підтримувати інтенсивні бойові дії у регіоні найближчими тижнями", - сказав старший аналітик аналітичного центру Королівського інституту об’єднаних оборонних досліджень Джастін Бронк.

Так, 7 літаків продовжили свій маршрут і вчора вони летіли на південь від Сицилії, ще у 6-ти літаків не було вказано пункту призначення, а один приземлився на острові Крит.

Колишній лава ірландських сил оборони, віцеадмірал Марк Маллетт зауважив, що дії США можуть бути частиною широкої політики стратегічної двозначності, мета якої це вплинути на Іран, аби той пішов на поступки у ядерній програмі.

Передислокація літаків-дозаправників відбувається в той же момент, коли США перемістили авіаносець USS Nimitz з Південно-китайського моря на Близький Схід. Також США перемістили винищувачі F-16, F-22 та F-35 на бази на Близькому Сході, а літаки-заправники, перекинуті до Європи, можуть використовувати для дозаправлення цих винищувачів.

Крім того, вчора віцепрезидент США Джеймс Ді Венс не виключив, що Штати можуть втрутитись і підтримати атаки Ізраїля.

Проте пізніше президент США дав чергові 24 години Тегерану, аби капітулювати.