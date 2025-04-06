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США перекинули другу батарею THAAD в Ізраїль

06 квітня 2025, 15:15
США перекинули другу батарею THAAD в Ізраїль
Фото: UNSPLASH
Перекидання другої батареї протиракетної системи зумовлене напруженими США та Іраном
США передали Ізраїлю другу батарею THAAD на тлі зростання напруженості навколо ядерної програми Ірану.
 
Про це повідомляє видання The Times of Israel з посиланням на саудівське джерело Al-Hadath.
 
Згідно з опублікованою інформацією, друга батарея протиракетного комплексу THAAD прибула до Ізраїлю 5 квітня 2025 року на авіабазу Неватім на півдні країни. Перекидання здійснювалося за допомогою важкого транспортного літака C-5M Super Galaxy, політ якого відстежували за допомогою комерційних застосунків для моніторингу авіаперевезень. Відомо, що літак перебував на базі близько восьми годин, після чого її покинув.
 
Перекидання другої батареї протиракетної системи THAAD зумовлене напруженими відносинами між США та Іраном, пов’язаними з ядерною програмою.
 
Минулого тижня президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану бомбардуванням і вторинними митами, якщо Тегеран не домовиться з Вашингтоном щодо своєї ядерної програми.
 
Попри постійний тиск, Іран відмовляється йти на умови США. Це спричинило посилення напруги на Близькому Сході, зокрема через активну позицію Ізраїлю, який вважає Іран своїм головним супротивником.

 

СШАІзраїльвійна в Україні

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