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США перекинули “літак судного дня” до Європи

01 березня 2023, 17:32
США перекинули “літак судного дня” до Європи
Польща США
Це військово-стратегічний літак, який призначений для зв'язку з атомними підводними човнами,які є носіями міжконтинентальних балістичних ракет.

В Ісландії у вівторок приземлився літак E-6B Mercury, який виконує функції повітряного командного пункту Військово-морських сил США.

Про це йдеться у повідомленні командування військ США у Європі в Twitter.

“Літак E-6B Mercury Військово-морських сил США, підпорядкований першому крилу Стратегічного командування США, нещодавно прибув до Ісландії, виконуючи операції у зоні відповідальності Європейського командування Збройних сил США”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час перебування в Ісландії члени екіпажу літака зустрілися із послом США та іншими дипломатами та військовими.

E-6B Mercury – це американський військовий стратегічний літак управління і зв'язку, а також повітряний командний пункт ВМС США. Його ще називають "літаком судного дня".

Він призначений для зв'язку з атомними підводними човнами стратегічного призначення, що є носіями міжконтинентальних балістичних ракет. Йдеться про підводні човни класу Ohio. На борту кожної субмарини може перебувати до 24 ракет Trident II D5, здатних нести ядерні боєголовки.

E-6B Mercury зроблений на базі пасажирського лайнера Boeing 707-320. Він здатний підійматися на висоту до 12,8 км, практична дальність становить – 11 760 км.

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