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США перекинули свої винищувачі F-35 на Близький Схід через дії рф

26 липня 2023, 20:23
США перекинули свої винищувачі F-35 на Близький Схід через дії рф
літак F-35 Фото: Вікіпедія
За кілька днів після того, як російський винищувач пошкодив американський безпілотник Reaper над Сирією, США стягнули туди свої F-35.

США перекинули винищувачі F-35 на Близький Схід після атаки російського винищувача на американський дрон у небі над Сирією.

Про це повідомляє кореспондент Fox News Лукас Томлінсон.

"США розгорнули винищувачі-невидимки F-35 на Близькому Сході після "тривожних" провокацій з боку Ірану і через кілька днів після того, як російський винищувач пошкодив американський безпілотник Reaper над Сирією", - написав він у твітері.

Нагадаємо, 23 липня російський винищувач випустив сигнальні ракети просто по американському безпілотнику MQ-9 Reaper над Сирією та пошкодив його гвинт.

"23 липня 2023 року російські винищувачі пролетіли в небезпечній близькості від американського безпілотника MQ-9, який виконував місію з розгрому ІДІЛ, переслідуючи MQ-9 і розгортаючи сигнальні ракети з позиції безпосередньо над ним, водночас відстань між літаками становила лише кілька метрів", – розповів тоді командувач Центральних військово-повітряних сил США Алекс Гринкевич.

 

СШАБлизький Східвійна в Україніросія окупантивинищувачі

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