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США перекинуть на Близький Схід три сотні військових

01 листопада 2023, 08:19
США перекинуть на Близький Схід три сотні військових
військова техніка США НАТО
Вони мають посилити наявні спроможності.

Пентагон наголосив на зростанні кількості нападів силами, які підтримує Іран, на американські військові бази в Іраку й Сирії, тому США розгорнуть додаткові сили на Близькому Сході у складі 300 військових. 

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє Укрінформ. 

"Станом на зараз ми спостерігали в загальній кількості 27 атак - 16 в Іраку, 11 у Сирії",- сказав офіційний представник Міноборони США.

Він уточнив, що лише за останні чотири доби, після удару в відповідь американських сил по угрупованням, що підтримуються Іраном, бази США зазнали шість нових нападів – по три в Іраку й Сирії. За його словами, при цьому постраждалих та пошкодження інфраструктури не було.

Генерал Райдер додав, що Сполучені Штати розгорнуть додаткові сили в регіоні Центрального командування на Близькому Сході у складі 300 військових. Вони мають посилити наявні спроможності, а також допомогти зі знешкодженням вибухових боєприпасів, зв’язком та іншою підтримкою сил, які вже знаходяться в регіоні.

СШАБлизький Східвійськавійна в Україніросія окупанти

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