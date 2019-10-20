США перекинуть своїх військових з Сирії в Ірак - глава Міноборони
Усі війська США, які залишають Сирії, будуть спрямовані у західний Ірак, де військові продовжать проводити операції проти ІГІЛ, повідомляє "Українська Правда".
Джерело: AP з посиланням на міністра оборони США Марка Еспера
Деталі: За словами Еспера, йдеться про плани перекинути у західний Ірак понад 700 американських військовослужбовців, які залишають Сирію.
Також Еспер не виключив, що сили США будуть проводити контртерористичні місії на території Сирії з Іраку. При цьому він зазначив, що ці деталі "будуть опрацьовані пізніше".
Коментар голови Міноборони США суперечить заяві президента Дональда Трампа, який заявив, що виведення військ США з Сирії пов'язаний з необхідності "повернути їх додому".
Нагадаємо, що США відмовилися від участі в організації "зони безпеки" в Сирії.
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