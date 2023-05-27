США перенесли дату можливого дефолту

Міністр фінансів США Джанет Йеллен встановила крайній термін для підвищення ліміту державного боргу на 5 червня.

Уряд США оголосить дефолт, якщо Конгрес не підвищить стелю держборгу в розмірі $31,4 трлн до 5 червня.

Про це пише Reuters.

Дефолт потенційно може статися вже 1 червня, але тепер називає 5 червня як точний крайній термін. Казначейство не матиме достатніх ресурсів для виконання зобов'язань уряду, якщо Конгрес не підвищить або призупинить ліміт боргу.

Джанет Йеллен повідомила, що Мінфін здійснить понад $130 млрд запланованих виплат d перші два дні червня, в тому числі ветеранам, одержувачам соціального забезпечення та Medicare.

Вона додала, що в четвер відомство застосувало надзвичайний захід з управління грошовими коштами, обмінявши приблизно $2 млрд казначейських цінних паперів між Фондом пенсійного забезпечення державних службовців та інвалідів і Федеральним фінансовим банком, щоб запобігти потенційному дефолту.