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США перенесли дату можливого дефолту

27 травня 2023, 20:39
США перенесли дату можливого дефолту
Фото: з вільного доступу
Міністр фінансів США Джанет Йеллен встановила крайній термін для підвищення ліміту державного боргу на 5 червня.

Уряд США оголосить дефолт, якщо Конгрес не підвищить стелю держборгу в розмірі $31,4 трлн до 5 червня. 

Про це пише Reuters.

Дефолт потенційно може статися вже 1 червня, але тепер називає 5 червня як точний крайній термін. Казначейство не матиме достатніх ресурсів для виконання зобов'язань уряду, якщо Конгрес не підвищить або призупинить ліміт боргу. 

Джанет Йеллен повідомила, що Мінфін здійснить понад $130 млрд запланованих виплат d перші два дні червня, в тому числі ветеранам, одержувачам соціального забезпечення та Medicare.

Вона додала, що в четвер відомство застосувало надзвичайний захід з управління грошовими коштами, обмінявши приблизно $2 млрд казначейських цінних паперів між Фондом пенсійного забезпечення державних службовців та інвалідів і Федеральним фінансовим банком, щоб запобігти потенційному дефолту.

СШАдефолт

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