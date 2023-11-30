США перенесли надання Україні високоточних бомб GLSDB на початок 2024 року – Reuters

За даними джерел агенції, поставка GLSDB компанією Boeing відбудеться наприкінці грудня.

Лише на початку наступного року Україна зможе отримати першу велику партію бомб дальнього радіусу дії з GPS-наведенням виробництва GLSDB компанії Boeing, які США адаптували для нанесення ударів на відстань майже 160 км.

Про це повідомляє Reuters.

За словами неназваного представника Пентагону, передача цих бомб очікується на початку 2024 року після того, як зразки пройдуть перевірку.

За даними джерел агенції, поставка GLSDB компанією Boeing відбудеться наприкінці грудня, після чого ще кілька місяців триватимуть випробування перед відправкою в Україну.

Виробництво потребувало матеріалів, наданих урядом, тому його початок довелось відкласти.

GLSDB дозволять українським військовим вражати цілі на вдвічі більшій відстані, ніж ракети, які зараз використовують HIMARS.

GLSDB керується за допомогою GPS, може долати електронні перешкоди, використовуватися за будь-яких погодних умов і також може бути використана проти бронетехніки.