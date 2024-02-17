США перерахували конфісковані російські кошти до Естонії на користь України

США перерахують майже 500 тисяч доларів, отриманих від ліквідації нелегальної мережі, яка намагалася імпортувати до росії високоточний американський верстат.

США відправлять кошти, отримані від російської контрабанди, в Естонію на користь України, заявив представник Міністерства юстиції США сьогодні 17 лютого на Мюнхенській конференції з питань безпеки. Це вже вдруге, коли оперативна група KleptoCapture Міністерства юстиції США надає конфісковані російські активи в розпорядження України, і вперше Вашингтон передає такі активи іноземному союзнику з прямою метою допомогти країні, в яку два роки тому вторглася армія президента владіміра путіна.

Про це повідомляє Міністерство юстиції США.

"Сьогоднішня заява демонструє непохитну рішучість Сполучених Штатів і наших естонських партнерів перекрити президенту путіну доступ до західних технологій, на які він покладається для ведення незаконної війни проти України", — сказала Ліза Монако.

Згідно із заступником генерального прокурора США Лізою Монако, США перерахують майже 500 тисяч доларів, отриманих від ліквідації нелегальної мережі, яка намагалася імпортувати до росії високоточний американський верстат. США перехопили спроби експорту інструменту, а саме координатно-шліфувальний верстат, який може допомогти у розробці небезпечної зброї, що використовується в оборонних цілях і для розповсюдження ядерної зброї. Естонія використає кошти на проєкт, спрямований на прискорення оцінки збитків і критично важливий ремонт української системи розподілу і передачі електроенергії, яка неодноразово ставала мішенню російських ракетних атак.