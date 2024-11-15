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ПОЛІТИКА

США перевіряють Citigroup через зв'язки з російським олігархом – Bloomberg

15 листопада 2024, 13:33
США перевіряють Citigroup через зв'язки з російським олігархом – Bloomberg
Сулейман Керімов Фото: moidagestan.ru
Керімов – російський мільярдер, який, як раніше заявляли США, наживався на корупції в уряді.

Урядові агентства США розслідують діяльність Citigroup через зв'язки з російським олігархом Сулейманом Керимовим, який перебуває під санкціями.

Про це повідомляє Bloomberg.

Розслідування, яке проводить Міністерство юстиції, ФБР і податкова служба, зосереджено на роботі Citigroup для Heritage Trust, яка володіє активами, що належать Сулейману Керимову, сказала людина, яка попросила не називати його імені при обговоренні закритої інформації.

Керімов – російський мільярдер, який, як раніше заявляли США, наживався на корупції в уряді.

За словами джерела, в ході розслідування вивчається політика Citigroup щодо боротьби з відмиванням грошей та системи, які застосовуються для запобігання фінансовим злочинам.

Регулятори в останні роки карали Citigroup за недоліки в управлінні ризиками та контролем. У липні Федеральний резерв заявив, що банк не досяг достатнього прогресу у вирішенні двох наказів про згоду, отриманих ним у 2020 році, і наклав на нього штраф у розмірі 136 млн доларів.

"Citi прагне вести весь бізнес з максимальною увагою до дотримання всіх застосовних законів і нормативних актів. У той же час ми активно завершуємо практично весь наш інституційний банківський бізнес в росії, за винятком тих операцій, які необхідні для виконання юридичних і нормативних зобов'язань, що залишилися, в той час, як ми продовжуємо закривати наш російський споживчий банківський бізнес", - заявили в компанії.

Штрафи ще раз наголосили на перешкодах, які належить подолати головному виконавчому директору Джейн Фрейзер над відновленням четвертого за величиною банку США за активами. Головний фінансовий директор Марк Мейсон заявив минулого місяця, що компанія збільшить інвестиції у процеси, які вона має для регулятивної звітності протягом найближчих місяців.

СШАсанкціїСулейман КерімовCitigroup

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