США першими надали обладнання для Укргазвидобування

Державне підприємство Укргазвидобування отримало обладнання для відновлення пошкодженої нафтогазовидобувної інфраструктури від EQT Corporation.

EQT Corporation найбільший видобувник газу в Сполучених Штатах Америки.

Про це написав Укргазвидобування на своїй Facebook-сторінці.

EQT Corporation стала першою американською компанією, яка надала виробниче обладнання для видобування газу в Україні. Обладнання буде використано для відновлення пошкодженої нафтогазовидобувної інфраструктури, а також для підтримки стабільності виробничих процесів в умовах війни.

«Повномасштабна війна призвела до пошкоджень або повного руйнування десятків виробничих об’єктів Укргазвидобування. Водночас вона в рази ускладнила постачання необхідного обладнання та матеріалів для газовидобування. Деякі види обладнання потребують спеціального виготовлення і недоступні на українському ринку. Тому ми надзвичайно вдячні нашим західним партнерам, які допомагають нам у подоланні цих складнощів. Ми швидше і більше будемо відновлювати пошкоджені об’єкти, впроваджувати необхідні виробничі проекти, що означає додатковий газ для країни», – йдеться в повідомленні.

Забезпечення надійного енергопостачання є викликом не лише для України, а й для всього світу, повідомили в Укргазвидобування і додали:

"Ми пишаємося можливістю підтримати наших колег в Україні у той час, коли вони безстрашно продовжують виконувати виробничі операції в надзвичайно складних умовах, — сказав Тобі З. Райс, президент і генеральний директор EQT Corporation. — Це обладнання відіграватиме важливу роль у стабільному енергозабезпеченні України. Ми сподіваємося, що наші колеги залишатимуться в безпеці у ці небезпечні часи, і з нетерпінням чекаємо дня, коли ця війна закінчиться".