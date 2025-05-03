США підготували нові санкції проти росії – Reuters

Цілями санкцій є, зокрема, державний російський енергетичний гігант "Газпром"

Влада США підготувала нові санкцій проти росії в банківській та енергетичній сферах, щоб натиснути на москву в питанні врегулювання війни в Україні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

"Чиновники США завершили розробку нових економічних санкцій проти росії, включно з банківськими та енергетичними заходами, щоб посилити тиск на москву, щоб вона підтримала зусилля президента США Дональда Трампа з припинення війни з Україною", - ідеться в статті.

Зазначається, що цілями санкцій є державний російський енергетичний гігант "Газпром" і великі підприємства, що займаються природними ресурсами і банківським сектором.