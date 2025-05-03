США підготували нові санкції проти росії – Reuters
03 травня 2025, 10:21
Фото: Reuters
Цілями санкцій є, зокрема, державний російський енергетичний гігант "Газпром"
Влада США підготувала нові санкцій проти росії в банківській та енергетичній сферах, щоб натиснути на москву в питанні врегулювання війни в Україні.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.
"Чиновники США завершили розробку нових економічних санкцій проти росії, включно з банківськими та енергетичними заходами, щоб посилити тиск на москву, щоб вона підтримала зусилля президента США Дональда Трампа з припинення війни з Україною", - ідеться в статті.
Зазначається, що цілями санкцій є державний російський енергетичний гігант "Газпром" і великі підприємства, що займаються природними ресурсами і банківським сектором.
"Рада національної безпеки США намагається скоординувати якийсь набір більш каральних заходів проти росії. Це має бути схвалено Трампом", - сказало джерело, знайоме з цим питанням.
Другий чиновник підтвердив, що "це повністю його рішення".
"Від самого початку президент ясно дав зрозуміти про свою прихильність до досягнення повного і всеосяжного припинення вогню", - заявив представник Ради національної безпеки Джеймс Г'юїтт.
Видання зазначає, що схвалення Трампом нових санкцій, яке послідує за підписанням у середу угоди між США та Україною про постачання корисних копалин, яку він активно просував як частину своїх мирних зусиль, може означати посилення його позиції щодо кремля.