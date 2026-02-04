США підготували нові санкції проти росії, але поки не планують їх запроваджувати – Bloomberg

Вашингтон уже розробив додаткові обмежувальні заходи щодо рф, проте наразі немає ознак, що адміністрація США готова їх запровадити.

У США підготували нові санкції проти росії, однак поки що не планують вводити їх у дію.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на європейських чиновників, обізнаних із ситуацією.

За словами співрозмовників видання, Вашингтон уже розробив додаткові обмежувальні заходи щодо рф, проте наразі немає ознак, що адміністрація США готова їх запровадити. Дипломати відмовилися називати свої імена через чутливість теми.

Водночас у Європейському Союзі готуються до ухвалення нового, 20-го пакета санкцій проти росії. Як зазначає Bloomberg, ЄС планує затвердити його до річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну, яка припадає на кінець лютого.

Європейські країни також посилюють заходи проти так званого "тіньового флоту" росії. Утім, за оцінкою окремих чиновників, ці кроки наразі виглядають радше поступовими та недостатньо рішучими.

Наприкінці січня висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас повідомляла, що робота над санкційним пакетом ще триває і остаточних домовленостей немає. За її словами, країни-члени обговорюють різні варіанти обмежень, зокрема повну заборону морських послуг для рф, розширення енергетичних санкцій та заходи щодо російських мінеральних добрив.

Президент Франції Еммануель Макрон також підтвердив підготовку нового пакета санкцій. А глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив, що майбутні обмеження передбачатимуть особливо жорсткі кроки проти російського "тіньового флоту".