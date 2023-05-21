США підпишуть стратегічні договори з двома тихоокеанськими державами – Reuters

Штати намагаються протистояти розширенню впливу Китаю в регіоні.

Сполучені Штати підпишуть нові стратегічні пакти з тихоокеанськими острівними державами Палау та Мікронезією на початку наступного тижня, заявив представник президента США Джозеф Юн, який веде переговори щодо угод. Крім того, Вашингтон розраховує на підписання стратегічного пакту з Маршалловими островами найближчими тижнями.

Про це повідомляє Reuters.

Юн сказав, що угоду з Палау офіційно підпишуть у присутності держсекретаря США Ентоні Блінкена і лідера Палау Сурангела Віппса-молодшого в Папуа-Новій Гвінеї в понеділок, 22 травня, тоді як пакт з Мікронезією буде підписаний у вівторок.

Юн парафував ці угоди, які є частиною зусиль США, спрямованих на зміцнення підтримки серед тихоокеанських острівних держав у конкуренції з Китаєм, під час візитів до Мікронезії та Палау минулого тижня. Як і очікувалося, він не зміг укласти угоду з Маршалловими островами.

"Ми досягли прогресу під час мого триденного візиту на Маршаллові острови, і сподіваємося підписати угоду з Маршалловими островами в найближчі тижні", - сказав Юн.

Вашингтон вперше уклав з трьома острівними державами так званий Договір про вільну асоціацію (COFA) у 1980-х роках, згідно з яким він бере на себе відповідальність за їхню оборону і надає економічну допомогу, отримуючи натомість доступ до величезних стратегічних ділянок Тихого океану.

Поновлення цих угод стало ключовою частиною зусиль США, спрямованих на протистояння спробам Китаю розширити вплив у Тихому океані. Китайські дипломати приділяють багато уваги регіону, а будівельні та гірничодобувні компанії Китаю розширили бізнес у багатьох тихоокеанських острівних державах.

Президент США Джо Байден мав відвідати церемонії підписання в Порт-Морсбі, але скасував візит через переговори щодо держборгу США.

Блінкен підпише двосторонні угоди з Папуа-Новою Гвінеєю про оборону і морську безпеку, а також зустрінеться з лідерами Форуму тихоокеанських островів. Радник Байдена з національної безпеки повідомив, що президент США організує ще один саміт лідерів тихоокеанських островів цього року після розчарування, викликаного скасуванням його візиту до Папуа-Нової Гвінеї.

Термін дії COFA з Маршалловими островами закінчується цього року. Юн не назвав причин затримки з продовженням пакту, але в листопаді там очікуються парламентські вибори.

Юн назвав ці угоди стратегічно важливими.

"Ми досягли двох із трьох. Договори дуже важливі для Сполучених Штатів. Вони визначають наші відносини з північною частиною Тихого океану", - зазначив він.

Минулого місяця Юн заявив, що угоди нададуть трьом країнам COFA загалом близько 6,5 мільярдів доларів протягом 20 років.

Минулого року понад сто активістських груп з контролю над озброєннями та захисту довкілля закликали адміністрацію Байдена офіційно вибачитися перед Маршалловими островами за наслідки ядерних випробувань США і надати справедливу компенсацію.