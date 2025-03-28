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ПОЛІТИКА

США підривають безпеку Європи на тлі поступок кремлю – The Times

28 березня 2025, 16:27
США підривають безпеку Європи на тлі поступок кремлю – The Times
Європейські країни опинилися в складній ситуації та залежать від змін у відносинах між США та росією.

Адміністрація Трампа активно підриває безпеку Європи. Таким є підсумок угод, укладених за посередництва США в Ер-Ріяді, які залишають Україну зрадженою, а росію — винагородженою.

Про це пише оглядач Едвард Лукас у газеті The Times.

В той час, як Трамп ставить росію на шлях "реабілітації", роблячи поступки російському диктатору, Україна, як очікується, повинна відмовитися від двох своїх найсильніших козирів — домінування в Чорному морі та ударів на великі відстані всередині росії — і не отримає нічого натомість.

Напередодні майбутніх раундів переговорів про ширше припинення вогню це ставить Україну в глухий кут: прийняти проміжну угоду, яка вигідна Росії, або знехтувати зусиллями США і наразитися на незадоволення Трампа, вважає оглядач.

Гірше того, більш конкретне російське прочитання угоди передбачає, що умовне припинення вогню набуде чинності лише після поступок щодо санкцій. ЄС відмовився зняти санкції з російського "Россельхозбанку" — конкретна вимога Кремля — заявивши, що розгляне такі кроки лише після "безумовного виведення" російських військ з України.

Похвальна позиція. Але вона ставить європейців, як і українців, на шлях зіткнення з Білим домом. Пристати на угоду або бути затаврованими як розпалювачі війни, додає Лукас.

Цілком можливо, що Трамп, побачивши європейську опозицію, відступить. Ми можемо тягнути час, сподіваючись, що "путін врешті-решт діятиме Трампу на нерви", як висловився один високопоставлений політик з прифронтової країни.

Але шанси на успіх невеликі. Однією з причин є нагальне бажання Трампа укласти показову мирну угоду. Інша — зневага до Європи. Ще інша — це баланс сил. Європа майже повністю залежить від ядерної, військової, безпекової та розвідувальної підтримки США. Якщо Трамп вийде з командної структури НАТО або згорне ядерну парасольку здригнеться не лише Україна, підсумував Лукас.

ЄвропаСШАвійнаДональд Трампросія загроза

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