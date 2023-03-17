Вашингтон підтримав рішення Словаччини передати МіГ-29

В Білому Домі заявили, що поважають суверенне рішення Словацької Республіки відправити в Україну винищувачі МіГ-29.

Про це сьогодні сказав на онлайн-брифінгу координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Пише Укрінформ.

"Це суверенне рішення, ми поважаємо такі суверенні рішення", - заявив представник Білого дому.

Джон Кірбі додав, що Словацька Республіка робить надзвичайний внесок у спільні зусилля на підтримку України.

За словами політика, рішення США в контексті надання Україні американських літаків F-16 залишається без змін.