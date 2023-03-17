Вашингтон підтримав рішення Словаччини передати МіГ-29
Про це сьогодні сказав на онлайн-брифінгу координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.
Пише Укрінформ.
"Це суверенне рішення, ми поважаємо такі суверенні рішення", - заявив представник Білого дому.
Джон Кірбі додав, що Словацька Республіка робить надзвичайний внесок у спільні зусилля на підтримку України.
За словами політика, рішення США в контексті надання Україні американських літаків F-16 залишається без змін.Сьогодні уряд Словаччини схвалив передачу Україні винищувачів МіГ-29 – прем’єр Геґер.