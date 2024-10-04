Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

США підтримують операції Ізраїлю в Лівані, незважаючи на ризик розширення конфлікту – Reuters

04 жовтня 2024, 10:01
США підтримують операції Ізраїлю в Лівані, незважаючи на ризик розширення конфлікту – Reuters
Фото: UNSPLASH
США спостерігатимуть за розгортанням ситуації.

Адміністрація Байдена вважає доцільним, щоб Ізраїль продовжував наземні та повітряні атаки на "Хезболлу", заявив у четвер речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

Про це пише Reuters.

Водночас, він визнав, що ризик загострення конфлікту в регіоні через операції в Лівані виходить за межі нинішніх цілей Ізраїлю.

Міллер зазначив, що природа всіх конфліктів є мінливою і непередбачуваною, і тому неможливо сказати, скільки часу знадобиться Ізраїлю, щоб досягти своєї заявленої мети — знищити інфраструктуру "Хезболли" на півдні Лівану, що дозволить повернути ізраїльтян до своїх домівок.

"Зрештою, ми хочемо бачити припинення вогню та дипломатичне рішення, але ми вважаємо доречним, що Ізраїль на даний момент притягує терористів до відповідальності", — сказав Міллер.

Він також повідомив, що офіційні особи США обговорили з Ізраїлем його цілі в конфлікті з "Хезболлою", який на даний момент передбачає проведення "обмежених вторгнень" на територію Лівану з одночасним завданням авіаударів по бойовиках "Хезболли" всередині країни.

Міллер додав, що США спостерігатимуть за розгортанням конфлікту та робитимуть оцінки в режимі реального часу.

"Я не знаю, що буде далі. Ризикну припустити, що на даний момент самі ізраїльтяни, напевно, не знають, що буде далі. Це не означає, що у них немає плану. Це не означає, що вони не мають цілей. Це означає, що конфлікти непередбачувані", - сказав Міллер. 

Вашингтон неодноразово застерігав Ізраїль від ескалації конфлікту, але пропозиція щодо тритижневого припинення вогню, висунута США та іншими країнами минулого тижня, була відхилена Ізраїлем на користь посилення операцій.

СШАІзраїльХезболла

Останні матеріали

Грозові хмари стають темнішими над Тайванською протокою і Південно-Китайським морем. Китай готовий до війни – огляд західних ЗМІ
Політика
Грозові хмари стають темнішими над Тайванською протокою і Південно-Китайським морем. Китай готовий до війни – огляд західних ЗМІ
Переклад iPress – 04 жовтня 2024, 14:20
Червоні лінії – вигадані та справжні. Чому росія скоріше застосує ядерну зброю в Україні, якщо перемагатиме, аніж у разі програшу – Мар'яна Буджерин
Політика
Червоні лінії – вигадані та справжні. Чому росія скоріше застосує ядерну зброю в Україні, якщо перемагатиме, аніж у разі програшу – Мар'яна Буджерин
Переклад iPress – 04 жовтня 2024, 11:51
Стратегічний огляд. Слід очікувати на нові потрясіння в майбутньому – Ендрю Таннер
Політика
Стратегічний огляд. Слід очікувати на нові потрясіння в майбутньому – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 04 жовтня 2024, 08:47
Дні російської воєнної економіки злічені. Фінансові, технологічні та демографічні проблеми гірші, аніж здаються – Андерс Ослунд
Бізнес & Фінанси
Дні російської воєнної економіки злічені. Фінансові, технологічні та демографічні проблеми гірші, аніж здаються – Андерс Ослунд
Переклад iPress – 03 жовтня 2024, 16:24
Ірано-ізраїльське протистояння. Чим завдавали ударів, що було вражено та як відбивався Ізраїль – Том Купер
Політика
Ірано-ізраїльське протистояння. Чим завдавали ударів, що було вражено та як відбивався Ізраїль – Том Купер
Переклад iPress – 03 жовтня 2024, 12:21
Єдиний спосіб закінчити війну в Україні. росія повинна припинити воювати – Енн Епплбом
Політика
Єдиний спосіб закінчити війну в Україні. росія повинна припинити воювати – Енн Епплбом
Переклад iPress – 03 жовтня 2024, 08:45
Ні Києву, ні Європі не варто спішити
Політика
Ні Києву, ні Європі не варто спішити "миритися" з росією. У випадку перемоги Гарріс Америка може віднайти свої "яйця" – Едвард Хантер Крісті
Переклад iPress – 02 жовтня 2024, 17:02
Осіння кампанія путіна зіпсувала настрій оркам. Надання Україні ракет Meteor та AIM-120D швидко вирішить проблему планерних бомб – Ендрю Таннер
Cуспільство
Осіння кампанія путіна зіпсувала настрій оркам. Надання Україні ракет Meteor та AIM-120D швидко вирішить проблему планерних бомб – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 жовтня 2024, 12:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється