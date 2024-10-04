США підтримують операції Ізраїлю в Лівані, незважаючи на ризик розширення конфлікту – Reuters

США спостерігатимуть за розгортанням ситуації.

Адміністрація Байдена вважає доцільним, щоб Ізраїль продовжував наземні та повітряні атаки на "Хезболлу", заявив у четвер речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

Про це пише Reuters.

Водночас, він визнав, що ризик загострення конфлікту в регіоні через операції в Лівані виходить за межі нинішніх цілей Ізраїлю.

Міллер зазначив, що природа всіх конфліктів є мінливою і непередбачуваною, і тому неможливо сказати, скільки часу знадобиться Ізраїлю, щоб досягти своєї заявленої мети — знищити інфраструктуру "Хезболли" на півдні Лівану, що дозволить повернути ізраїльтян до своїх домівок.

"Зрештою, ми хочемо бачити припинення вогню та дипломатичне рішення, але ми вважаємо доречним, що Ізраїль на даний момент притягує терористів до відповідальності", — сказав Міллер.

Він також повідомив, що офіційні особи США обговорили з Ізраїлем його цілі в конфлікті з "Хезболлою", який на даний момент передбачає проведення "обмежених вторгнень" на територію Лівану з одночасним завданням авіаударів по бойовиках "Хезболли" всередині країни.

Міллер додав, що США спостерігатимуть за розгортанням конфлікту та робитимуть оцінки в режимі реального часу.

"Я не знаю, що буде далі. Ризикну припустити, що на даний момент самі ізраїльтяни, напевно, не знають, що буде далі. Це не означає, що у них немає плану. Це не означає, що вони не мають цілей. Це означає, що конфлікти непередбачувані", - сказав Міллер.

Вашингтон неодноразово застерігав Ізраїль від ескалації конфлікту, але пропозиція щодо тритижневого припинення вогню, висунута США та іншими країнами минулого тижня, була відхилена Ізраїлем на користь посилення операцій.