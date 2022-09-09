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США підтримують реформу Радбезу ООН через агресію росії

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що росія як постійний член Ради Безпеки ООН завдала удару по самій основі Статуту ООН
США підтримують реформу Радбезу ООН через агресію росії Фото: un.org.ua

Вашингтон підтримує реформу Ради Безпеки Організації – зокрема розширення географічного представництва її членів і використання права вето.

Про це заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд на брифінгу, присвяченому пріоритетам США на 77-ій сесії Генеральної Асамблеї.

"росія порушила національний суверенітет і територіальну цілісність, порушила права людини й розв’язала відкриту війну замість домовлятися про мир. Постійний член Ради Безпеки ООН завдав удару по самій основі Статуту ООН", – відзначила вона.

Повномасштабну війну росії проти України представниця США назвала "спробою панування в найчистішій формі" та "випробуванням для найбільш основоположних принципів, створених в ООН".

У цьому контексті Томас-Грінфілд наголосила, що США відсьогодні вирішили дотримуватися "шести принципів відповідальної поведінки членів Ради Безпеки ООН". Серед них вона назвала активнішу взаємодію з іншими членами ООН та її установами й відмову від використання вето за винятком крайніх випадків.

"Ми посилимо зусилля з реформи Ради Безпеки. Йдеться і про зміну правил виголошення вето, згідно з якими постійні члени муситимуть пояснювати їх Генеральній Асамблеї", – зазначила постпредка США при ООН.

"Рада Безпеки також повинна краще відображати глобальну реальність і враховувати географічне представництво. Ми не повинні підтримувати застарілий статус-кво. Натомість ми маємо виявити гнучкість для компромісу в ім’я відповідальності", – додала вона.

 
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09 09 2022 08:19
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