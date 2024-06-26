США підтримують видачу ордерів МКС на арешт Шойгу і Гєрасімова

США виступають за те, щоб росія понесла відповідальність за вчинені звірства в Україні.

Державний департамент США підтримує розслідування Міжнародним кримінальним судом (МКС) воєнних злочинів рф в Україні.

Про це повідомив представник Держдепу Метью Міллер під час пресбрифінгу.

Зокрема, Міллер відреагував на питання про виданий ордер МКС на арешт колишнього російського міністра оборони Сєргєя Шойгу та начальника Генштабу Валєрія Гєрасімова.

"Ми чітко дали зрозуміти, що російські війська вчинили звірства під час їхнього незаконного вторгнення в Україну, і що за ці звірства має бути відповідальність. Ми підтримуємо низку міжнародних розслідувань злочинів росії в Україні, включно з тим, яке проводить МКС", – сказав Міллер.