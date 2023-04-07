США, Південна Корея та Японія висловили стурбованість зловмисною кібердіяльністю КНДР

Країни оприлюднили спільну заяву.

Сполучені Штати, Південна Корея і Японія висловили глибоке занепокоєння з приводу зловмисної кібердіяльності Північної Кореї, спрямованої на підтримку її програм озброєнь.

Про це повідомляє Reuters.

Криптовалюта, викрадена північнокорейськими хакерами, була ключовим джерелом фінансування програм озброєнь КНДР, що перебуває під санкціями, заявили офіційні особи та експерти США і їхніх союзників.

На тлі зростання ядерних та ракетних загроз з боку Північної Кореї, представник Південної Кореї з ядерних питань провів переговори зі своїми американським та японським колегами в Сеулі цього тижня і засудив випробування зброї КНДР.



"Ми із занепокоєнням повторюємо, що закордонні ІТ-працівники КНДР продовжують використовувати підроблені документи та громадянство, щоб уникнути санкцій ООН та зібрати кошти на ракетні програми. Ми також глибоко стурбовані тим, як КНДР підтримує ці програми шляхом крадіжки та відмивання коштів, а також збору інформації за допомогою зловмисної кібердіяльності", - йдеться у спільній заяві.

Представники трьох країн закликають держави ООН виконати резолюції Ради Безпеки щодо репатріації північнокорейських працівників, які працюють на їхній території.

Напруженість на Корейському півострові зростає. Збройні сили США та Південної Кореї проводять серію щорічних весняних навчань, починаючи з березня.

Розлючений цими військовими навчаннями, Пхеньян останніми тижнями посилює свою військову активність. Він представив нові, менші ядерні боєголовки і запустив міжконтинентальну балістичну ракету, здатну завдати удару по будь-якій точці Сполучених Штатів.

У міру того, як ці навчання і випробування тривають, відбувається обмін різкою риторикою. У четвер, 6 квітня, Північна Корея звинуватила Вашингтон і Сеул у тому, що вони своїми військовими навчаннями підштовхують напруженість до межі ядерної війни.

Головний представник Південної Кореї з ядерних питань Кім Ганн заявив, що ядерні амбіції Північної Кореї є нічим іншим, як бумерангом саморуйнування, що підриває її економіку.

"Північна Корея вводить в оману свій народ, змушуючи його повірити, що ядерна зброя - це чарівна паличка, яка може вирішити всі його проблеми", - сказав він під час зустрічі з американськими і японськими офіційними особами.