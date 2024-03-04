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США планують заборонити Китаю купувати нафту зі стратегічного резерву

04 березня 2024, 13:32
США планують заборонити Китаю купувати нафту зі стратегічного резерву
Фото: pennenergy.com
Конгрес США оприлюднив законопроєкт про фінансування, який забороняє Китаю купувати нафту зі Стратегічного нафтового резерву.

Про це повідомляє агенція Reuters.

І демократи, і республіканці підтримали ідею. 

Законодавці внесли десятки законопроектів, спрямованих на усунення конкуренції з Китаєм. 

Питання про продаж нафти SPR Китаю загострилося після того, як президент Джо Байден оголосив про продаж 180 мільйонів барелів нафти SPR, щоб стримати ціни на бензин, які різко зросли після вторгнення росії в Україну. 

Стратегічний нафтовий резерв продав 1 млн барелів UNIPEC America, що базується в Х'юстоні підрозділу китайської Sinopec. 

В 2017 році, коли президентом був Трамп, певна кількість нафти SPR була продана PetroChina International, дочірній компанії китайської державної нафтової компанії PetroChina Co Ltd.
Наразі запаси Резерву становлять понад 360 мільйонів барелів нафти, але вони близькі до 40-річного мінімуму через продаж в 2022 році. 

Американські нафтові компанії продали Китаю 83 мільйони барелів нафти у 2022 році. 

Палаті представників США доведеться спочатку проголосувати за законопроектом, перш ніж Сенат зможе розглянути пакет до п'ятниці, заявив лідер більшості у Сенаті Чак Шумер. 

З відпустки палата представників має повернутися вже завтра.

 
СШАКитайнафтапродажЗАБОРОНА

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