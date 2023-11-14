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ПОЛІТИКА

США планують інвестувати в закупівлю ізраїльської лазерної зброї більше $1,2 млрд

14 листопада 2023, 18:32
США планують інвестувати в закупівлю ізраїльської лазерної зброї більше $1,2 млрд
Фото: Thinkstock
Зараз Пентагон спостерігає за роботою цієї системи в Ізраїлі.

США ретельно спостерігають за ізраїльською системою Iron Beam, яка застосовується в протистоянні з Хамас. Міністерство оборони готове інвестувати в лазерну зброю, якщо вона себе добре проявить.

Про це повідомляє Defense News.

Після нападу Хамас з'явилася інформація про готовність Ізраїлю розгорнути лазерну систему Iron Beam. Пізніше було опубліковано відео першого бойового застосування, яке експерти вважають фейковим.

Проте Сполучені Штати чекають, коли Ізраїль підтверджено застосує Iron Beam. У разі ефективного використання вони готові до інвестицій. Про це заявив Дуг Буш, помічник міністра Армії США з питань закупівель.

Республіканці Палати представників наполягають на виділенні $14 млрд допомоги Ізраїлю. Адміністрація президента США Джо Байдена бажає запросити в Конгресу $1,2 млрд на розробку системи Iron Beam.

США, як відомо, самі мають кілька проєктів зі створення лазерної зброї. Армія США співпрацює з Dynetics і Lockheed Martin. Вони хочуть створити систему спрямованої енергії, яка забезпечить захист від крилатих ракет, артилерійських снарядів, мінометних обстрілів та безпілотних літальних апаратів.

Раніше повідомлялося, що армія США отримала перші чотири передові системи протиповітряної оборони малої дальності спрямованого маневрування енергії, або DE M-SHORAD.

СШАІзраїльзброя

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