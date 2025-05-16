США планують нові санкції проти китайських виробників чипів – FT

Це може поставити під загрозу торговельні переговори з Пекіном.

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує внести низку китайських компаній-виробників мікросхем до експортного чорного списку, але деякі чиновники хочуть відкласти цей крок, щоб не зашкодити перспективам досягнення довгострокової торговельної угоди з Пекіном.

Про це повідомляє FT.

Міністерство торгівлі США вже склало відповідний список китайських компаній, серед яких виробник мікросхем ChangXin Memory, розповіли джерела видання.

Декілька співрозмовників FT кажуть, що Бюро промисловості та безпеки — підрозділ американського Міністерства торгівлі, який здійснює нагляд за експортним контролем, підготувало список, до якого також увійшли дочірні компанії Semiconductor Manufacturing International Corp. — найбільшого виробника мікросхем у Китаї, та Yangtze Memory Technologies Co, найбільшого виробника мікросхем пам'яті в Китаї. SMIC і YMTC вже є в списку.

Але терміни такого рішення ускладнені нещодавніми торговельними домовленостями — Китай і США узгодили зниження тарифів один проти одного на 90 днів, щоб досягти ширшої торговельної угоди.

Деякі представники адміністрації Трампа стверджують, що запровадження експортного контролю проти важливих китайських компаній зараз може поставити під загрозу ширші торговельні переговори. Водночас інші вказують на те, що республіканці критикували адміністрацію попередника Трампа Джо Байдена за зволікання з прийняттям рішучих заходів проти Китаю.

Прихильники жорсткої лінії вже давно націлилися на компанію CXMT, яка стрімко розширює свою частку на світовому ринку мікросхем пам'яті. Внесення виробників мікросхем до експортного чорного списку може стати черговим кроком США, спрямованим на те, щоб значно ускладнити отримання Китаєм передових американських чипів і технологій виробництва мікросхем, які можуть бути використані для модернізації збройних сил Пекіна.

Американські компанії не можуть продавати продукцію китайським групам з чорного списку без державних ліцензій, які стає дедалі важче отримати.

Представники служб безпеки США стурбовані тим, що Китай занадто легко отримує американські технології, які допомагають його військовим у розробці гіперзвукової зброї та моделюванні ядерного арсеналу.

Посольство Китаю в Штатах відмовилося коментувати це питання, але заявило, що Пекін “рішуче виступає проти того, що США перебільшують поняття національної безпеки, зловживають експортним контролем, зловмисно блокують і придушують Китай”.

Тимчасова пауза у торговельній війні США та Китаю не скасовує глибинних суперечностей і викликів, які вже спричинили значні турбулентності у глобальній економіці. Масштаб і наслідки цієї боротьби виходять далеко за межі простих тарифних суперечок, торкаючись основ світового порядку та економічної архітектури.