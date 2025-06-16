США планують розширити заборону на в’їзд для 36 країн

Список країн охоплює Африку, Азію та Латинську Америку.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість суттєвого розширення обмежень на в’їзд до Сполучених Штатів, що може торкнутися громадян ще 36 країн. Цей крок у Білому домі називають виконанням передвиборчої обіцянки щодо захисту національної безпеки.

Про це свідчить внутрішня телеграма Державного департаменту США, з якою ознайомилося агентство Reuters. У документі йдеться про занепокоєння щодо безпеки, зокрема стосовно оформлення документів та співпраці іноземних урядів.

Згідно з телеграмою, підписаною державним секретарем Марко Рубіо, країнам з переліку можуть рекомендувати повне або часткове обмеження в’їзду, якщо вони не усунуть виявлені проблеми протягом 60 днів.

Серед основних зауважень — відсутність ефективної взаємодії з боку урядів, що ускладнює перевірку документів, низький рівень безпеки паспортів, а також небажання деяких держав забирати назад своїх громадян, яких зобов’язали покинути США. У деяких випадках також фіксувались порушення візових режимів, участь громадян у терористичній діяльності або антиамериканських акціях. Зазначено, що не всі зауваження стосуються кожної з країн зі списку.

Високопосадовець Держдепу, коментуючи ситуацію, зазначив, що політика безпеки США постійно переглядається:

"Ми постійно переглядаємо політику, щоб забезпечити безпеку американців і дотримання наших законів іноземними громадянами. Державний департамент прагне захищати країну та її громадян, дотримуючись найвищих стандартів національної та громадської безпеки в процесі видачі віз".

До переліку країн, які можуть опинитися під повною або частковою забороною на в’їзд, якщо вони не вирішать озвучені проблеми, увійшли: Ангола, Антигуа і Барбуда, Бенін, Бутан, Буркіна-Фасо, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Кот-д'Івуар, Демократична Республіка Конго, Джибуті, Домініка, Ефіопія, Єгипет, Габон, Гамбія, Гана, Киргизстан, Ліберія, Малаві, Мавританія, Нігер, Нігерія, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Сан-Томе і Принсіпі, Сенегал, Південний Судан, Сирія, Танзанія, Тонга, Тувалу, Уганда, Вануату, Замбія та Зімбабве.

Це буде значне розширення заборони, яка набула чинності на початку цього місяця. Під заборону потрапили такі країни: Афганістан, М'янма, Чад, Республіка Конго, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Гаїті, Іран, Лівія, Сомалі, Судан і Ємен.

В'їзд громадян із семи інших країн — Бурунді, Куби, Лаосу, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістану та Венесуели — також частково обмежений.

Під час свого першого терміну на посаді Трамп уже ініціював подібні заходи, заборонивши в’їзд громадянам семи країн з переважно мусульманським населенням. Це рішення викликало хвилю критики, однак після кількох правових змін його підтримав Верховний суд США у 2018 році. Його скасував Джо Байден у 2021 році.