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США планують уп'ятеро збільшити виробництво 155-мм снарядів – Bloomberg

07 грудня 2023, 18:07
США планують уп'ятеро збільшити виробництво 155-мм снарядів – Bloomberg
Фото з вільного доступу
До вторгнення рф в Україну США виробляли 15 000 штук 155-міліметрових артилерійських снарядів на місяць.

 Пентагон сподівається збільшити  виробництво 155-міліметрових снарядів  вп’ятеро у найближчі два роки.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання пише, що зрослий попит з боку союзників США, а також тенденція консолідації в оборонному секторі, яка спостерігається впродовж трьох десятиліть, призвели до розширення виробництва зброї в країні.  Адміністрація президента Джо Байдена виділила Україні зброю і супутнє обладнання на суму понад 44 мільярди доларів і запросила додаткову допомогу для цієї країни, а також для Ізраїлю і Тайваню.

Тепер Рада з науки армії повідомляє Конгресу, що оборонна база армії має серйозні крихкі місця, оскільки у неї може не вистачити припасів для самих США.

"У той час, як урядовці та інвестори задаються питанням про те, що світ скочується в нову еру конфлікту між великими державами, США виявляють, що важко адаптувати свою виробничу базу", - йдеться в матеріалі.

Наприклад, у США є всього один завод, який може виробляти чорний порох, необхідний для артилерійських снарядів, які використовує українська армія.
 

Генерал-майор у відставці з 32-річним досвідом служби в армії США Джон Феррарі, розповів, що відмова від вжиття заходів у зв'язку з тим, що він називає недостатньою готовністю США до війни, може мати серйозні наслідки.

"Єдине, що дорожче, ніж підготовка до війни, - це ведення війни, а єдине, що дорожче, ніж ведення війни, - це програти війну", - сказав він.

Служба Феррарі включала роботу в Командуванні армійської техніки - групі, яка стежить за тим, щоб було достатньо боєприпасів. Він вважає, що не буває сильної економіки без сильної оборони.

СШАвійна в Україніснарядиросія окупанти

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