США планують взяти під свій контроль зону навколо ЗАЕС

Команда Трампа розглядає ідею зробити зону навколо ЗАЕС нейтральною

США в рамках питання завершення війни в Україні розглядають ідею нейтральної території навколо Запорізької атомної електростанції.

Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що таким чином зона навколо ЗАЕС контролювалась б Сполученими Штатами Америки.

Також WSJ пише, що, імовірно, ЗАЕС постачатиме електроенергію як на українську територію, так і на окуповані регіони, які рф захопила після 2022 року й утримує досі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки можуть бути разом зацікавленими в тому, щоб повернути Запорізьку АЕС під контроль України, та розпочати її експлуатацію для реалізації спільних енергетичних проєктів в процесі відновлення та відбудови України.