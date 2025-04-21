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США планують взяти під свій контроль зону навколо ЗАЕС

21 квітня 2025, 08:55
США планують взяти під свій контроль зону навколо ЗАЕС
Фото: nikvesti.com
Команда Трампа розглядає ідею зробити зону навколо ЗАЕС нейтральною

США в рамках питання завершення війни в Україні розглядають ідею нейтральної території навколо Запорізької атомної електростанції.

Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що таким чином зона навколо ЗАЕС контролювалась б Сполученими Штатами Америки.
 
Також WSJ пише, що, імовірно, ЗАЕС постачатиме електроенергію як на українську територію, так і на окуповані регіони, які рф захопила після 2022 року й утримує досі.
 
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки можуть бути разом зацікавленими в тому, щоб повернути Запорізьку АЕС під контроль України, та розпочати її експлуатацію для реалізації спільних енергетичних проєктів в процесі відновлення та відбудови України. 
 
ЗАЕСвійна в Україніросія окупанти

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