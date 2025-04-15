США планують закрити десятки посольств по всьому світу

Це відбувається в рамках зусиль щодо різкого скорочення державних витрат.

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість звернутися до Конгресу з проханням скоротити бюджети Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) майже наполовину. Це відбувається в рамках зусиль щодо різкого скорочення державних витрат.

Пропозиція на 2026 фінансовий рік передбачає виділення 28,4 мільярда доларів на Державний департамент та USAID, порівняно з 54,4 мільярда доларів у прийнятому бюджеті на 2025 фінансовий рік.

Пропозиція передбачає ліквідацію або суттєве скорочення численних програм, в тому числі тих, що сприяють розвитку демократії, підтримують освітні та культурні обміни, допомагають багатонаціональним інституціям, борються з наркоторгівлею та розв'язують проблеми охорони здоров'я за кордоном.

За словами двох джерел агентства, адміністрація розглядає можливість закриття до трьох десятків американських дипломатичних представництв по всьому світу в рамках масштабних зусиль зі скорочення дипломатичного бюджету. Це стосується посольств США на півдні Африки і в Сахелі, консульств у Європі та кількох посольств в Океанії.