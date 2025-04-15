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США планують закрити десятки посольств по всьому світу

15 квітня 2025, 10:57
США планують закрити десятки посольств по всьому світу
Фото: UNSPLASH
Це відбувається в рамках зусиль щодо різкого скорочення державних витрат.
Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість звернутися до Конгресу з проханням скоротити бюджети Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) майже наполовину. Це відбувається в рамках зусиль щодо різкого скорочення державних витрат.
 
Про це повідомляє Pоlitico.
 
Пропозиція на 2026 фінансовий рік передбачає виділення 28,4 мільярда доларів на Державний департамент та USAID, порівняно з 54,4 мільярда доларів у прийнятому бюджеті на 2025 фінансовий рік.
 
Пропозиція передбачає ліквідацію або суттєве скорочення численних програм, в тому числі тих, що сприяють розвитку демократії, підтримують освітні та культурні обміни, допомагають багатонаціональним інституціям, борються з наркоторгівлею та розв'язують проблеми охорони здоров'я за кордоном.
 
За словами двох джерел агентства, адміністрація розглядає можливість закриття до трьох десятків американських дипломатичних представництв по всьому світу в рамках масштабних зусиль зі скорочення дипломатичного бюджету. Це стосується посольств США на півдні Африки і в Сахелі, консульств у Європі та кількох посольств в Океанії.
 
У бюджетному документі також зазначено, що близько 2,1 мільярда доларів буде виділено на нову програму під назвою "Фонд можливостей "Америка понад усе" (America First Opportunities Fund). У документі не уточнюється, що саме передбачатиме ця програма.
 
Невідомо, наскільки далеко зайде ця пропозиція, зазначає видання. Не виключено, що держсекретар Марко Рубіо наполягатиме - попри вимоги Бюджетного управління - на збереженні деяких програм.

 

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