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ПОЛІТИКА

США планують закрити низку консульств у Європі та скоротити дипломатичний персонал

07 березня 2025, 17:32
США планують закрити низку консульств у Європі та скоротити дипломатичний персонал
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Критики кажуть, що потенційне скорочення дипломатичної присутності США ризикує підірвати американське лідерство.

Державний департамент США готується закрити майже десяток консульств, розташованих переважно в Західній Європі, в найближчі місяці і планує скоротити свій персонал по всьому світу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських посадовців.

Минулого місяця агентство Reuters повідомило, що американські місії по всьому світу попросили розглянути можливість скорочення як американського, так і місцевого персоналу щонайменше на 10%, оскільки президент Дональд Трамп і мільярдер Ілон Маск розгорнули безпрецедентну кампанію зі скорочення витрат у федеральному бюджеті США.

Президент-республіканець хоче забезпечити, щоб його бюрократичний апарат повністю відповідав його програмі "Америка понад усе". Минулого місяця він видав указ про реформування дипломатичної служби США, щоб забезпечити "вірну та ефективну" реалізацію його зовнішньополітичного порядку денного.

Під час своєї передвиборчої кампанії він неодноразово обіцяв "очистити глибинну державу", звільнивши бюрократів, яких він вважає нелояльними.

Критики кажуть, що потенційне скорочення дипломатичної присутності США в поєднанні з ліквідацією Агентства США з міжнародного розвитку, яке надавало допомогу на мільярди доларів у всьому світі, ризикує підірвати американське лідерство і залишити небезпечний вакуум, який можуть заповнити такі супротивники, як Китай і росія.

Трамп і Маск кажуть, що уряд США занадто великий, а допомога, що фінансується американськими платниками податків, витрачається марнотратно і шахрайським способом.

Лейпциг, Гамбург і Дюссельдорф у Німеччині, Бордо, Ренн, Ліон і Страсбург у Франції та Флоренція в Італії увійшли до списку невеликих консульств, які Державний департамент розглядає можливість закрити, повідомили три посадовці, додавши, що це ще може змінитися, оскільки деякі співробітники виступають за те, щоб вони залишилися відкритими.

Консульства США в Белу-Орізонті в Бразилії та Понта-Делгада в Португалії також були в списку, сказали посадовці.

"Державний департамент продовжує оцінювати нашу глобальну позицію, щоб гарантувати, що ми маємо найкращі позиції для вирішення сучасних викликів від імені американського народу", – заявив представник Держдепартаменту.

За словами посадовців, у понеділок департамент повідомив Конгрес про те, що планує закрити свою філію в південно-східному турецькому місті Газіантеп, звідки Вашингтон підтримував гуманітарну роботу на півночі Сирії.

"Деякі з них настільки малі, що економія від їх закриття буде зовсім незначною. Це просто вписується в тему перформативних і довільних скорочень адміністрації без будь-яких методів і стратегій", – сказав посадовець.

Державний департамент також розглядає можливість об'єднання низки своїх експертних бюро в штаб-квартирі у Вашингтоні, які працюють у таких сферах, як права людини, біженці, глобальне кримінальне правосуддя, жіночі питання і боротьба з торгівлею людьми, повідомили посадовці.

Дональд Трампконсульство

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