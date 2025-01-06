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ПОЛІТИКА

США планують запровадити додаткові санкції проти росії

06 січня 2025, 09:27
США планують запровадити додаткові санкції проти росії
США хочуть обмежити доходи росії для фінансування війни.

Адміністрація президента США Джо Байдена планує запровадити додаткові санкції, спрямовані на зменшення доходів росії, які вона використовує для фінансування війни проти України. Основною мішенню нових обмежень стануть танкери "тіньового флоту", що перевозять російську нафту за ціною, вищою за встановлений Заходом ліміт у 60 доларів за барель.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в американському уряді.

За даними джерел, США готують санкції проти так званого "тіньового флоту" росії ‒ мережі старих танкерів, які країна використовує для обходу цінових обмежень. Експерти із судноплавства наголошують, що багато з цих суден є небезпечними через високий ризик аварій та розливів нафти.

Після вторгнення в Україну у лютому 2022 року Сполучені Штати вже запровадили санкції проти десятків таких суден із цього флоту, який, за оцінками, налічує сотні одиниць. Ці заходи спрямовані на обмеження здатності росії фінансувати військові дії.

Після введення обмежень на експорт нафти росія переорієнтувала свої поставки до Китаю та Індії, які готові купувати російську нафту навіть за цінами, що перевищують встановлений ліміт.

"Це буде великий пакет", ‒ заявив один із чиновників. Окрім обмежень для танкерів, до пакету можуть увійти заходи проти осіб, причетних до схем торгівлі нафтою за цінами, що перевищують встановлену межу.

Адміністрація Байдена намагається посилити підтримку України та тиск на росію до інавгурації обраного президента Дональда Трампа 20 січня. Як зазначається, Трамп неодноразово критикував витрати США на підтримку України, а його позиція щодо санкцій проти росії залишається незрозумілою.

Нагадаємо, що Європейський Союз готує 16-й пакет санкцій проти росії. Його хочуть ухвалити до третьої річниці вторгнення рф в Україну.

СШАсанкціі проти росіївійна

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