США планують збільшити виробництво ракет

Частина зброї дістанеться Україні

Міноборони США уклало з компанією Williams International контракт на суму 253,7 мільйона доларів, який передбачає збільшення обсягів виробництва ракет, зокрема, в рамках програм військової допомоги Україні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Пентагону.

Зазначається, що цей контракт дасть змогу компанії Williams збільшити виробничі потужності двигунів, і відповідно задовольнити попит Міністерства оборони на зростання обсягів виробництва ракет Harpoon, JASSM, протикорабельних ракет великої дальності (LRASM), Tomahawk та іншої високоточної ударної зброї.

При цьому для реалізації контракту використають фінансування DPA Purchases (DPAP), виділене згідно із Законом про додаткові асигнування на безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні у 2024 році та Законом про додаткові асигнування на безпеку в Україні на 2024 рік.

"Ці зусилля збільшать виробничі потужності критично важливих матеріалів, необхідних для захисту від ворожої агресії", - наголошується в повідомленні.