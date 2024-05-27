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ПОЛІТИКА

США планують зняття заборони на продаж наступальної зброї Саудівській Аравії

27 травня 2024, 21:15
США планують зняття заборони на продаж наступальної зброї Саудівській Аравії
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Президент США Джо Байден три роки тому призупинив продаж такої зброї королівству.

США найближчими тижнями планують скасувати заборону на продаж наступальної зброї Саудівській Аравії.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Президент США Джо Байден три роки тому призупинив продаж такої зброї королівству. Він критикував ведення Саудівською Аравією війни в Ємені, зокрема через використання зброї американського виробництва під час авіаударів, які призвели до загибелі мирних жителів.

Але це рішення переглядалося після того, як у 2022 році за посередництва ООН було укладено перемир’я, яке в основному збереглося, оскільки Ер-Ріяд намагався вийти з громадянського конфлікту в Ємені, у який він вступив девʼять років тому.

Скасування заборони стане останньою ознакою покращення зв’язків між адміністрацією Байдена та Ер-Ріядом.

За словами джерел, Вашингтон уже сигналізував Саудівській Аравії — традиційно одному з найбільших покупців американської зброї — про те, що він готовий зняти заборону.

У Вашингтоні регіональні бойові дії, спровоковані війною Ізраїлю та Хамас, зміцнили переконання адміністрації Байдена, що Штатам потрібна Саудівська Аравія як ключовий регіональний партнер.

СШАзброяСаудівська АравіяДжо Байден

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