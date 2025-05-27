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COVID-19

США планують зняти рекомендації COVID-вакцини для вагітних і дітей

27 травня 2025, 20:55
США планують зняти рекомендації COVID-вакцини для вагітних і дітей
Фото: Главком
Кеннеді-молодший — відомий у США конспіролог і антивакцинатор.

У Сполучених Штатах вакцину від коронавірусу приберуть з переліку рекомендованих для вагітних жінок і здорових дітей.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Роберт Кеннеді-молодший.

"Суть у тому, що це — здоровий глузд і добра наука. Ми ще на крок ближче до виконання обіцянки [президента]: "Зробити Америку знову здоровою", — написав посадовець на своїй сторінці в X.

Кеннеді-молодший — відомий у США конспіролог і антивакцинатор. Він з 2005 року виступає проти вакцин і стверджує, що вони спричиняють аутизм у дітей. Під час пандемії коронавірусу Кеннеді називав вакцини способом заробітку для мільярдерів.

Перед голосуванням у Сенаті щодо затвердження кандидатури Кеннеді президент Дональд Трамп теж оприлюднив заяви, в яких ставив під сумнів статистику щодо аутизму.

"20 років тому аутизм траплявся в одного з 10 тисяч [дітей]. Зараз — в одного з 34. Вау! Щось явно не так. Нам потрібен Боббі", — писав Трамп у соцмережі Truth Social.

Він також порушував цю тему під час засідань Кабміну, підтримуючи роботу Кеннеді. У грудні 2024 року Трамп заявив, що, на його думку, з вакцинами є «проблеми», повідомляло видання The Hill. Тоді президент натякнув, що його адміністрація може розслідувати вже спростований зв’язок між щепленнями й аутизмом.

вакцинаціяCOVID-19США

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