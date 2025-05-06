США платитимуть по $1000 мігрантам за добровільне повернення додому

США запускають програму добровільного повернення для нелегалів.

Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про нову ініціативу: кожен нелегальний іммігрант, який самостійно вирішить залишити територію Сполучених Штатів, зможе отримати одноразову фінансову допомогу у розмірі 1000 доларів. Про це заявила глава відомства Крісті Ноем у понеділок.

Про це повідомляє Reuters.

Ще у березні міністерство запустило спеціальний мобільний застосунок, через який охочі можуть подати заявку на добровільне повернення до своєї країни. Після підтвердження виїзду через цю платформу, мігранту нараховується обіцяна сума.

Цей крок є частиною ширшої стратегії зменшення кількості нелегальних мігрантів. За словами представників Міністерства, витрати на добровільне повернення (включаючи виплати й можливі квитки на літак) значно нижчі, ніж вартість примусової депортації. За оцінками відомства, видворення одного нелегала нині обходиться державі в середньому у 17 тисяч доларів.

З моменту інавгурації Трампа у січні, за офіційною статистикою, США депортували 152 тисячі осіб, що менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли за президентства Джо Байдена було видворено 195 тисяч людей (з лютого по квітень 2024 року).

У міністерстві зазначають, що ті, хто скористається програмою добровільного виїзду, в перспективі можуть зберегти шанс на легальне повернення до США. Однак, жодної конкретної процедури чи програми поки не було оприлюднено.