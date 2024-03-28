США плідно співпрацюють з Францією щодо питань, які стосуються підтримки України – Міллер

Учора західні ЗМІ попередили, що ця ініціатива французького президента викликала обурення в американських урядовців.

Франція є давнім союзником США, але заява президента Еммануеля Макрона про можливе відправлення військ в Україну не змінює позиції Вашингтона.

Зі своєю заявою Міллер виступив на тлі появи інформації про те, що урядовці США були розлючені припущеннями Макрона про можливу відправку військ НАТО в нашу країну. Вони вважають, що це рішення "може спровокувати зіткнення з росією".

Відповідаючи на запитання про публікацію Bloomberg, згідно з якою заява Макрона розлютила чиновників у Вашингтоні, Міллер сказав:

"У мене немає жодної реакції на це повідомлення. Але, звичайно, ми ясно дали зрозуміти, що Сполучені Штати не збираються відправляти будь-які війська в Україну", - сказав він.

Міллер заявив, що не знає, хто це анонімний чиновник, якого цитує Bloomberg.

При цьому Міллер додав, що "президент Макрон є давнім главою давнього союзника США, і ми продуктивно працюємо з ним із низки питань, включаючи підтримку України".

Він також відмовився говорити, чи обговорюватиметься ця тема під час поїздки держсекретаря США Ентоні Блінкена до Парижа на початку квітня та зустрічі з Макроном.

Вloomberg повідомило, що заява президента Франції Еммануеля Макрона про можливе відправлення військ в Україну розлютила американських чиновників, які на умовах анонімності заявляють, що такий крок може навіть призвести до ризику зіткнення з москвою.