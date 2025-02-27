США побоюються повної залежності росії від Китаю – Bloomberg

Вашингтон матиме конфронтації і з москвою, і з Пекіном, але для США важливо підтримувати зв'язок з обома державами.

США планують послабити зв'язки між росією та Китаєм, але щоб не провокувати конфлікт між ядерними державами.

Про це пише Bloomberg.

Деякі аналітики припускають тим часом, що президент Дональд Трамп спеціально використовує тактику "зворотного Ніксона", аби налагодити американсько-російські відносини та посварити москву з Пекіном.

"Я не знаю, чи вдасться нам коли-небудь повністю відірвати їх (росіян – ред.) від відносин з китайцями, — наголошує Рубіо. — Я також не думаю, що перебування Китаю і росії на шиї один в одного є корисним для глобальної стабільності, оскільки вони обидві є ядерними державами".

За словами держсекретаря, подальше зближення Китаю та росії є проблемою для Штатів, адже москва може перетворитися на молодшого партнера Пекіна. І хоча санкції ізолювали економіку рф, саме торгівля з Китаєм допомагає кремлю втриматися на плаву.

"Ми можемо опинитися в ситуації, коли, хоче росія поліпшити свої відносини зі США чи ні, вона не зможе цього зробити, тому що вона стала повністю залежною від китайців, тому що ми відрізали її, — сказав Рубіо. — Для нас найкращий результат — це мати відносини".

Тим часом китайсько-американські відносини держсекретар назвав "великою історією 21-го століття". Він розуміє, що Вашингтон матиме конфронтації і з москвою, і з Пекіном, але для США важливо підтримувати зв'язок з обома державами.

"Це великі, потужні країни з ядерними запасами. Вони можуть проєктувати силу по всьому світу, — сказав він. — Я думаю, що ми втратили поняття зрілості й розсудливості в дипломатичних відносинах".