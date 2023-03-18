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США почали депортувати до росії втікачів від мобілізації – The Guardian

18 березня 2023, 21:16
США почали депортувати до росії втікачів від мобілізації – The Guardian
Джерело: lb.ua
Минулих вихідних молодий росіянин, який приїхав до США, рятуючись від спроб російського диктатора володимира путіна мобілізувати громадян на війну в Україні, був несподівано депортований зі США назад до росії.

США непомітно відновили депортації до росії, зокрема нещодавно було депортовано росіянина, який шукав притулку у Штатах, бо боявся мобілізації на батьківщині.

 Про це пише The Guardian.

Видання нагадує, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну США призупинили депортації до рф.

Однак минулих вихідних молодий росіянин, який приїхав до США, рятуючись від спроб російського диктатора володимира путіна мобілізувати громадян на війну в Україні, був несподівано депортований зі США назад до росії.

Імміграційна та митна служба США заявила цього тижня, що здійснює висилку в країни, в тому числі в росію, відповідно до керівних принципів висилки з США.

Коли саме відновилися депортації до росії, невідомо. Білий дім не відповів на запит видання про коментар.

Адвокатка з Техасу Дженніфер Скарборо повідомила виданню, що серед її клієнтів четверо росіян, які попросили притулку в США через страх бути мобілізованими в рф.

Співробітники імміграційної служби повідомили їй, що одного з її клієнтів депортували на вихідних. Вона не сумнівається, що його вивезли до росії.

Двоє інших клієнтів Скарборо мають наказ про примусове видворення й можуть бути депортованими до росії в будь-який момент, сказала вона.

За словами адвокатки, співробітники імміграційної служби вирішили, що страх перед призовом до армії не відповідає критеріям визначення "достовірного страху", і кожен з них подав апеляцію до імміграційного судді, який погодився з тим, що вони не відповідають критеріям.

СШАдепортаціямобілізації в росіївійна в Україні

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