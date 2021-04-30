Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

США почали виведення військ з Афганістану

США офіційно розпочали виведення своїх військ з Афганістану
"Триває відведення", - заявила заступниця прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.
США почали виведення військ з Афганістану Фото:The Hans India

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Триває відведення", - заявила заступниця прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Хоча спочатку ці дії призведуть до збільшення рівня військ, ми залишаємось відданими тому, щоб весь військовий персонал США виїхав з Афганістану до 11 вересня".

За повідомленнями кількох американських оборонних служб, менше 100 військовослужбовців, разом із військовою технікою, були перевезені в основному літаками для виконання наказу президента Джо Байдена розпочати процес виведення не пізніше 1 травня.

Крім того, підрядники та американські державні службовці також виїжджають з Афганістану, заявили чиновники.

Пентагон заявив, що стурбований тим, що персонал може потрапити під атаку з боку "Талібану" під час від'їзду, тому незрозуміло, чи буде він розкривати всі деталі процесу, який повинен бути завершений до 11 вересня.

Північноатлантичний альянс також почав виведення своїх військ з Афганістану.

"Ми плануємо завершити виведення протягом кількох місяців", - заявив представник НАТО.

Нагадаємо, що Столтенберг оцінив можливість виведення військ НАТО з Афганістану. Існує ризик того, що виведення військ НАТО може перетворити країну в притулок для терористів. 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 04 2021 10:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.