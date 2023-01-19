США почнуть передачу Україні частини конфіскованих активів рф найближчим часом

Мін’юст США тепер може передавати конфісковані кошти Держдепартаменту з метою надання допомоги Україні

Мінюст США планує впродовж найближчого часу розпочати процес передачі частини конфіскованих активів рф на користь України через Державний департамент – відповідно до нещодавно ухваленого закону.

Про це повідомив директор оперативної групи Міністерства фінансів США з питань виявлення та конфіскації незаконно зароблених активів (Task Force KleptoCapture) Ендрю Адамс під час виступу в Hudson Institute у Вашингтоні, передає Укрінформ.

"У майбутньому ми також готові розпочати передачу конфіскованих активів на користь України. Я хочу підкреслити, що це відносно недавній розвиток подій", - зауважив представник Мін’юсту.

Наприкінці грудня Конгрес США ухвалив, а президент Байден підписав закон про державний бюджет на 2023 рік, серед положень якого було визначено право Мін’юсту передавати конфісковані кошти Держдепартаменту з метою надання допомоги Україні.

"Закон не визначає шляхів для передачі всіх конфіскованих коштів, які можуть бути зібрані в результаті наших зусиль", - зауважив Адамс.

Під це правило не підпадають активи, вилучені у зв’язку з порушеннями експортного контролю.

"Це не «срібна куля», але все ж дозволяє сподіватися, що ми побачимо перші передачі (конфіскованих активів – ред.) від Міністерства юстиції Держдепартаменту найближчими тижнями й місяцями", - сказав посадовець.

Ці суми є «мізерними порівняно з ціною катастрофи, спричиненої росією народу України на українській землі», однак, на його переконання, цей внесок також буде важливим.

Адміністрація президента Байдена у березні 2022 року створила групу Task Force KleptoCapture на базі Міністерства юстиції США. Серед її головних завдань - застосування санкцій проти російських олігархів та конфіскація їхніх незаконно зароблених активів у відповідь на вторгнення рф в Україну.