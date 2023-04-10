США починають навчання з ядерного стримування

Це щорічні навчання, які не є відповіддю на дії будь-якої країни чи інших учасників.

Стратегічне командування Збройних сил Сполучених Штатів у вівторок розпочинає щорічні навчання з ядерного командування та управління Global Thunder 23.



Про це йдеться у повідомленні командування.

До навчань Global Thunder 23 залучається особовий склад усього Стратегічного командування ЗС США, зокрема його складові й підпорядковані підрозділи. Крім США, у них братимуть участь представники союзних держав, передусім Великої Британії.

"Метою навчань GT23 є посилення ядерної готовності і гарантування безпечних, захищених і надійних стратегічних сил стримування. Ці навчання відбуваються щорічно і не є відповіддю на дії будь-якої країни або інших суб'єктів", – наголошується у повідомленні.

У командуванні американських Збройних сил попереджають про зростання кількості польотів бомбардувальної авіації на час навчань.



Відповідно до плану Об'єднаного командування Збройних сил США, Стратегічне командування відповідає за стратегічне стримування, ядерні операції, спільні операції в електромагнітному спектрі, протиракетну оборону, а також аналіз і цілепокладання.