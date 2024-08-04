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CУСПІЛЬСТВО

США подали позов проти TikTok за порушення конфіденційності дітей – FT

04 серпня 2024, 11:31
США подали позов проти TikTok за порушення конфіденційності дітей – FT
TikTok
Він може передавати дані китайському уряду.

Міністерство юстиції та Федеральна торгова комісія США подали у суд на застосунок TikTok, його китайську материнську компанію ByteDance та їхні афілійовані фірми, звинувачуючи їх у "численних порушеннях" закону про конфіденційність дітей.

Зокрема закон забороняє сайтам збирати, використовувати або розкривати особисту інформацію про дітей віком до 13 років без згоди їхніх батьків.

Про це пише The Financial Times.

У скарзі йдеться, що з 2019 року TikTok "свідомо" дозволяє дітям створювати акаунти, а також ділитися та переглядати контент у додатку з дорослими.

"Цей позов необхідний для того, щоб відповідачі, які є рецидивістами і діють у великих масштабах, не могли збирати і використовувати приватну інформацію маленьких дітей без згоди або контролю з боку батьків", – сказав голова цивільного відділу Мін'юсту Брайан Бойнтон.

Натомість у TikTok зазначили, що не згодні зі звинуваченнями, багато з яких "стосуються минулих подій і практик, які фактично не відповідають дійсності або були виправлені". Компанія нібито пропонує "відповідний до віку досвід із суворими гарантіями" і продовжує "оновлювати і вдосконалювати платформу".

Раніше ФБР і Федеральна комісія з питань зв'язку попередили, що компанія ByteDance, яка володіє TikTok, може передавати авторитарному уряду Китаю інформацію про користувачів, таку як історія переглядів, місцезнаходження і біометричні дані. Конгресмени вимагають, щоб ByteDance продала TikTok, інакше його заблокують у США.

СШАдітисудTikTok

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