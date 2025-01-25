США поділились секретними даними розвідки з новою владою Сирії – WP

США поділились з новою владою Сирії секретними даними розвідки.

Як розповіли газеті американські чиновники, імена яких не називаються, дані розвідки принаймні в одному випадку допомогли зірвати напад бойовиків "Ісламської держави" на релігійний об'єкт поблизу Дамаска на початку січня.

"Це правильний, розсудливий і доречний вчинок, враховуючи, що була достовірна, конкретна інформація про загрозу "Ісламської держави", і разом з нашими зусиллями налагодити стосунки з цими хлопцями", - сказав один колишній чиновник США.

Обмін даними розвідки, як пише газета, відбувся через прямий контакт з новою сирійською владою, а не через треті сторони. Це обмін, за словами анонімного колишнього чиновника, почався приблизно через два тижні після приходу до влади повстанців.

За даними газети, після повалення режиму Башара Асада в Сирії адміністрація тоді ще президента США Джо Байдена почала обережно взаємодіяти з повстанцями та їх лідером Ахмедом аль-Шараа. Наразі невідомо, яку політику щодо Сирії буде провадити новий американський президент Дональд Трамп, але раніше він сигналізував про небажання втручатися у її справи.

Центральне розвідувальне управління США відмовилось коментувати інформацію про обміни даними з Сирією, зазначила газета. Але, як пояснив один колишній чиновник, така практика обмінів розвідданими є звичною для США.

"Ми ділимося розвідданими з росіянами. Ми ділимося розвідданими з іранцями, коли у нас є певні загрози, а в деяких випадках ми зобов’язані попереджати. Навіть якщо наші інтереси не повністю збігаються, у деяких випадках ми зобов’язані ділитися розвідданими", - сказав він.