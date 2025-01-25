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США поділились секретними даними розвідки з новою владою Сирії – WP

25 січня 2025, 20:55
США поділились секретними даними розвідки з новою владою Сирії – WP
Фото: AP
Вони стосувалися загрози з боку терористичної організації "Ісламська держава".
США поділились з новою владою Сирії секретними даними розвідки. 
 
Про це ідеться у публікації газети The Washinghton Post.
 
Як розповіли газеті американські чиновники, імена яких не називаються, дані розвідки принаймні в одному випадку допомогли зірвати напад бойовиків "Ісламської держави" на релігійний об'єкт поблизу Дамаска на початку січня.
 
"Це правильний, розсудливий і доречний вчинок, враховуючи, що була достовірна, конкретна інформація про загрозу "Ісламської держави", і разом з нашими зусиллями налагодити стосунки з цими хлопцями", - сказав один колишній чиновник США.
 
Обмін даними розвідки, як пише газета, відбувся через прямий контакт з новою сирійською владою, а не через треті сторони. Це обмін, за словами анонімного колишнього чиновника, почався приблизно через два тижні після приходу до влади повстанців.
 
За даними газети, після повалення режиму Башара Асада в Сирії адміністрація тоді ще президента США Джо Байдена почала обережно взаємодіяти з повстанцями та їх лідером Ахмедом аль-Шараа. Наразі невідомо, яку політику щодо Сирії буде провадити новий американський президент Дональд Трамп, але раніше він сигналізував про небажання втручатися у її справи.
 
Центральне розвідувальне управління США відмовилось коментувати інформацію про обміни даними з Сирією, зазначила газета. Але, як пояснив один колишній чиновник, така практика обмінів розвідданими є звичною для США.
 
"Ми ділимося розвідданими з росіянами. Ми ділимося розвідданими з іранцями, коли у нас є певні загрози, а в деяких випадках ми зобов’язані попереджати. Навіть якщо наші інтереси не повністю збігаються, у деяких випадках ми зобов’язані ділитися розвідданими", - сказав він.

 

СШАвійна в Сиріїрозвіддані

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