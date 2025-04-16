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ПОЛІТИКА

США подовжили заборону на вхід російських суден до своїх портів

16 квітня 2025, 20:17
США подовжили заборону на вхід російських суден до своїх портів
Фото: DW
арто зауважити, що обмеження діятиме ще принаймні 1 рік.

Президент США Дональд Трамп ще на рік продовжив заборону на вхід російських суден до американських портів. Мова і про судна, які тим чи іншим чином пов'язані з росією.

Про це йдеться у Федеральному реєстрі США.

У документі, який наразі розміщений на сайті Федерального реєстру йдеться про те, що політика і дії уряду рф продовжують являти собою надзвичайну ситуацію національного масштабу, викликану порушенням або загрозою порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів.

Варто зауважити, що обмеження діятиме ще принаймні 1 рік. При цьому офіційно документ буде опубліковано 17 квітня.

"Я продовжую на один рік дію надзвичайного стану щодо російської федерації та викладених у прокламації 10371 надзвичайних повноважень, що стосуються регулювання стоянки та руху пов'язаних з росією суден у портах Сполучених Штатів", - сказано у документі.

21 квітня 2022 року Сполучені Штати запровадили заборону для входу російських суден в американські порти. Метою було посилення міжнародної ізоляції росії, яка не припиняє збройної агресії проти України.

СШАДональд Трампсанкціі проти росіїсудна

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