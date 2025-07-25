США погодили великий пакет військової допомоги: деталі

Він включає запчастини та послуги ремонту для артилерії та систем протиповітряної оборони.

Державний департамент США дав свою згоду на ще один пакет військових поставок Україні вартістю 330 мільйонів доларів.

Так, пакет включає в себе важливі можливості технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту самохідних гаубиць M109 вартістю на загальну суму 150 мільйонів доларів, а також послуги з підтримки протиповітряної оборони України вартістю 180 мільйонів доларів.

Зазначається, що відповідні послуги та матеріали Україні надаватимуть американські оборонні компанії BAE Systems, Allison Transmission, Daimler Truck North America, Sierra Nevada Corporation, Radionix та Systems Electronic Export.