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США погодили великий пакет військової допомоги: деталі

25 липня 2025, 08:55
США погодили великий пакет військової допомоги: деталі
Фото: afp.com
Він включає запчастини та послуги ремонту для артилерії та систем протиповітряної оборони.
Державний департамент США дав свою згоду на ще один пакет військових поставок Україні вартістю 330 мільйонів доларів. 
 
Про це повідомляє Пентагон.
 
Так, пакет включає в себе важливі можливості технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту самохідних гаубиць M109 вартістю на загальну суму 150 мільйонів доларів, а також послуги з підтримки протиповітряної оборони України вартістю 180 мільйонів доларів.
 
Зазначається, що відповідні послуги та матеріали Україні надаватимуть американські оборонні компанії BAE Systems, Allison Transmission, Daimler Truck North America, Sierra Nevada Corporation, Radionix та Systems Electronic Export.
 
При цьому у Пентагоні уточнюють, що йдеться саме про "схвалення можливого продажу уряду України військових засобів" вище згаданими приватними підрядниками, а не про військову допомогу Україні від уряду США.
 
"Наразі уряду США не відомо про будь-яку компенсаційну угоду, запропоновану у зв'язку з цим потенційним продажем. Будь-яка компенсаційна угода буде визначена в ході переговорів між покупцем та підрядником", - йдеться у повідомленні.

 

Пентагонвійна в Україніросія окупанти

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