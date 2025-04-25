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США погодилися, що росія є довгостроковою загрозою – Рютте

25 квітня 2025, 08:55
США погодилися, що росія є довгостроковою загрозою – Рютте
Генсек Альянсу їздив до Вашингтона зустрічатися з Трампом.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що у Вашингтоні згодні з європейськими та канадськими союзниками щодо визнання росії довгостроковою загрозою для Альянсу.
 
Про це пише Reuters.
 
Рютте переконаний у відданості Сполучених Штатів принципам Альянсу, навіть попри все більш відчутне зосередження уваги американської влади на Азійсько-Тихоокеанському регіоні. 
 
Посадовець підтримав заяви Трампа про потребу у збільшенні внеску країн-членів у фінансування оборони, адже навіть з прописаними у Північноатлантичному договорі 2% від ВВП "ми не зможемо себе захистити". 
 
Щодо війни в Україні, то, за словами генсека НАТО, "м'яч на боці росії, а угода на столі". Рютте відмовився обговорювати питання територіальних поступок нашої держави, бо, на його думку, "це не допоможе мирним переговорам".
НАТОвійна в Україніросія окупанти

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